La trasmissione Tv “Chi l’ha visto” continua a lanciare nei suoi promo le ultimissime sulla scomparsa della Dj Viviana Parisi e del suo bimbo Gioele, avvenuta più di un mese fa. Nel frattempo i due corpi sono stati ritrovati. Manca solo la ricostruzione dei motivi, ma nel frattempo sono stati impiegati decine di mezzi di corpi speciali, forestali, carabinieri, poliziotti, cani molecolari, volontari. A cadaveri già trovati hanno persino disboscato tutta la zona attorno al traliccio e continuano a cercare. Tutto mentre decine di altri casi di scomparsi non ancora trovati giacciono nel dimenticatoio, e anche a fresco non hanno avuto tutta quella visibilità mediatica. Perché? Perché i media si innamorano di un caso, se lo rimbalzano fra loro e ce lo inchiodano al cervello con centinaia di servizi. In linguaggio social si dice che il caso “diventa virale”. Si verifica un corto circuito di interessi: i media han bisogno di vendere e propongono ciò che il pubblico chiede. Il pubblico chiede quello che i media propongono con insistenza. Fine. Sta succedendo anche col pestaggio mortale di Colleferro. A Bastia Umbra, a ferragosto, il 24enne Filippo Limini è stato picchiato a sangue da tre energumeni dopo una rissa per futili motivi, preso a calci mentre era a terra e finito passandogli sopra due volte, apposta, con un’auto. Più raccapricciante che a Colleferro. Ma nessuno è andato a ravanare nei profili social degli aggressori per cercare una connotazione di destra. Nell’Umbria rossa è impensabile. E’ calato il silenzio, e bon. E avanti così. I media ci propongono patate fino alla noia, e noi finiamo per chiederne ancora. Filippo non era una patata.

