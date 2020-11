PATRIZIA SANDRETTO: «Il mio parco incantato fatto di arte e scultura, sognando David Bowie»

Tenere chiuse tra le pareti della sua splendida casa opere di immenso valore non avrebbe reso a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo la stessa soddisfazione che metterle permanentemente in mostra a disposizione di chiunque. Così è nata nel 1995, prima a Guarene, poi a Torino, in via Modane, l’omonima Fondazione, sede di un patrimonio di arte contemporanea da fare invidia a molti musei internazionali. Dove, tra l’altro, è spesso invitata in quanto esperta e collezionista. Impossibile dimenticare il suo Cattelan esposto a New York nel 2012 durante la monografica dedicata all’artista veneto. Una vita invidiabile quella della Sandretto, alla quale va il merito di essere una delle poche mecenate italiane. Una donna che si è costruita grazie alla sua passione per il bello e alla fiducia nell’amore culminato con il matrimonio da mille e una notte con Agostino Re Rebaudengo (fondatore di Elettricità Futura) padre dei suoi due figli, Eugenio ed Emilio, e con il quale condivide l’interesse per le opere e per i gioielli. È con lei che abbiamo parlato dei 25 anni di Fondazione e di quello che sta accadendo nell’universo del contemporaneo.

