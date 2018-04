Patron Cairo blinda N’Koulou: “Riscatto? E’ automatico. Resterà al Toro”

Il presidente granata: "Mi aspettavo qualcosa in più dalla stagione. Ma abbiamo ancora otto partite per concludere bene l'anno"

Urbano Cairo, patron del Torino, “blinda” il difensore N’Koulou. “Il riscatto? E’ automatico in base al numero di partite giocate, quindi posso dire che resterà al Toro“. L’annuncio è arrivato durante il pre-partita Torino Inter, ed è stato dato ai microfoni di Premium Sport. Parlando della stagione granata, il presidente ha anche ammesso che “si aspettava qualcosa in più”, altrimenti, ha spiegato “non ci sarebbe stato un esonero di mezzo”. Tuttavia, ha concluso “abbiamo ancora otto partite per concludere bene l’anno”.