Pattinaggio di figura: a Torino le finali del Grand Prix 2019-2020

Grande notizia per il mondo del ghiaccio azzurro: l’International Skating Union ha assegnato all’Italia l’organizzazione delle Finali di Grand Prix 2019-2020. Come comunicato proprio oggi dalla federazione internazionale sarà dunque il Palavela di Torino nella prossima stagione ad ospitare l’ultimo atto del circuito mondiale del pattinaggio di figura, in programma dal 5 all’8 dicembre prossimi. Dopo i Mondiali di Milano 2018, l’Italia avrà così l’onore ed il piacere di riaccogliere tutti i più grandi campioni della disciplina, nella speranza di avere tra i protagonisti anche atleti azzurri proprio come accaduto in questa stagione a Vancouver con la presenza di Charlene Guignard e Marco Fabbri e di Nicole Della Monica e Matteo Guarise.

UN’OCCASIONE DOPPIA PER TORINO

L’occasione a Torino per assistere non solo alle Finali di Grand Prix ma anche a quelle di Junior Grand Prix perché alle gare dei Senior si accompagneranno contestualmente anche quelle degli Junior in un evento che affiancherà il presente e il futuro di questo sport. “L’assegnazione delle prossime Finali di Grand Prix ci regala una grandissima soddisfazione ed è una testimonianza importante di riconoscimento di quanto l’Italia ha saputo offrire in termini di organizzazione e di accoglienza negli scorsi Mondiali di Milano – le prime parole del presidente Fisg, Andrea Gios -. Ci tengo a ringraziare il Consiglio dell’ISU e l’intera federazione internazionale per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti. Quello di Torino sarà uno show straordinario ed un’opportunità unica per gli appassionati del pattinaggio di figura di assistere alle esibizioni dei più grandi atleti del mondo, del presente ma anche del futuro”.

FINALI A TORINO 12 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA

Le Finali di Grand Prix tornano così a Torino a dodici anni di distanza dall’ultima volta, quando, nella stagione 2007-08, il nostro Paese organizzò l’evento proprio al Palavela nell’unica edizione che ha visto l’Italia nazione ospitante. Palavela che si conferma dunque punto di riferimento del ghiaccio azzurro, sede anche dei Mondiali di pattnaggio di figura del 2010 nonché dei recenti Europei di short track del 2017, mentre Torino sarà nuovamente protagonista anche a breve, fra poco più di un mese, con la tappa di Coppa del Mondo di short track in programma dall’8 al 10 febbraio al PalaTazzoli.