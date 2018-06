Patto di camorra per gestire lo spaccio nel Casertano: 2 arresti anche nel Torinese

Un vero e proprio “patto di camorra” tra i due clan egemoni nella zona di Marcianise, comune in provincia di Caserta: i Piccolo-Letizia detti “Quaqquaroni” da una parte, i Belforte, noti come “Mazzacane“, dall’altra. Storicamente nemici, ma da qualche tempo alleati per gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le due organizzazioni criminali, la cui rivalità ha prodotto, tra la fine degli anni ’90 e metà degli anni 2000, decine di omicidi, avrebbero, secondo gli inquirenti, stretto un “accordo” per avvicendarsi nel controllo della vendita della droga in alcuni comuni del Casertano e spartirsi, così, i proventi del “commercio” della roba. Un’insolita “alleanza” scoperta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise che sono riusciti ad individuare, per la prima volta, l’esistenza del cartello malavitoso.

DUE ARRESTI A TORINO E RIVALTA

Quaranta, in tutto, gli indagati nell’indagine “Unrra Casas“, dal nome del parco edilizio di Marcianise in cui abita la maggior parte degli indagati, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli: 16 persone sono finite in carcere, 15 ai domiciliari – tra queste anche due pregiudicati torinesi, F. G. O., 36 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Rivalta e A. M., 29enne nato a Torino e ivi residente – e 9 hanno ricevuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione ha toccato anche le province di Reggio Emilia e Mantova.

I CAPI DI ACCUSA CONTRO GLI UOMINI DEI CLAN

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con le aggravanti dell’utilizzo del metodo mafioso e dell’impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo dei clan Belforte e Piccolo-Letizia: questi i reati contestati agli indagati, destinatari dei provvedimenti restrittivi emessi dal gip del tribunale partenopeo.

ARRESTATO ANCHE BOSS LATITANTE

Le investigazioni, che si sono protratte dal settembre 2014 a maggio 2015 anche attraverso intercettazioni telefoniche, hanno permesso di contrastare lo spaccio di droga a Marcianise, Capodrise e Maddaloni e di accertare la commissione di plurime cessioni di sostanza stupefacente, operate in regime di monopolio avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà nonché per agevolare le organizzazioni camorristiche Belforte e Piccolo-Letizia. L’indagine ha portato all’arresto di Bruno Aniello, latitante di spicco del clan Belforte ritenuto al vertice dell’organizzazione criminale. Nel maggio 2015, era stato bloccato in Albania uno degli indagati, accusato dell’omicidio di un trafficante di droga albanese del quale gli era stata commissionata l’uccisione. Durante le investigazioni sono state arrestate 6 persone in flagranza di reato e sequestrati circa 6 chilogrammi tra marijuana, hashish e cocaina.