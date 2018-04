Patto per il Turismo: Torino si allea con le Langhe e Roero

Tra le prime iniziative in programma la distribuzione di 12.000 copie della Guide Vert Weekend Michelin Turin Langhe in tutti i paesi francofoni e nei punti vendita italiani serviti da Michelin

“Langhe Roero and Turismo Torino Together”: è il piano di promozione internazionale che Torino lancia con il territorio di Langa e Roero. Tra le prime iniziative – presentate in un incontro alle Ogr – la distribuzione di 12.000 copie della Guide Vert Weekend Michelin Turin Langhe in tutti i Paesi francofoni e nei punti vendita italiani serviti da Michelin, nelle librerie e nelle edicole. Oltre 10.000 brochure di promozione turistica sono state realizzate in italiano e in inglese. Un road show internazionale toccherà Stoccolma, San Pietroburgo, New York, Londra e Cannes.

“UN’ALLEANZA PER LAVORARE INSIEME”

Il progetto è delle Atl Turismo Torino Provincia e Langhe e Roero con Fondazione Crt, Città di Torino, Sagat, Città di Alba e Bra. “Torino deve guidare il Piemonte, serve un’alleanza per lavorare insieme, un cuore comune” spiega il presidente della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia. “Faremo attività di promozione congiunte in particolare in ambito internazionale”, spiega l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi. “Sono due tra i territori più attrattivi della nostra regione, valgono oltre la metà dei flussi turistici”, aggiunge. “Siamo certi – aggiunge Alberto Sacco, al Turismo della Citta’ di Torino – che entrambi i territori potranno fortemente beneficiare di questa promozione congiunta”.