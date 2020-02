Paura a Beinasco: pastore maremmano scappa dal recinto e azzanna due donne

Stavano camminando sulla pista ciclabile che collega Borgaretto a Orbassano. Erano in quattro, tutte donne sulla sessantina. All’improvviso si sono avvicinati quattro cani, tra cui un pastore maremmano che si è scagliato contro di loro. E’ successo nel pomeriggio, quando le lancette dell’orologio segnavano le 16, a Beinasco.

In due sono state ferite (al polpaccio e alla coscia), soccorse dai medici del 118 e trasportate in ospedale. Sul posto è giunta poi la polizia municipale che ha individuato il proprietario del cane, scappato dal recinto di un terreno in zona. Rischia una denuncia e il risarcimento dei danni causati dall’animale alle due donne.