Paura a Cercenasco: bus con 25 studenti finisce fuori strada, nessun ferito [FOTO]

Paura per 25 studenti a bordo di un bus finito fuori strada a Cercenasco, nel Torinese. L’incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze sui passeggeri: non si registrano, infatti, feriti.

IL FATTO.

Il bus della Sadem, che trasportava alcuni studenti delle scuole superiori di Pinerolo (tutti tra i 13 e i 16 anni) stava percorrendo via Appenini quando si è trovato di fronte un’altra auto. Per evitare l’impatto frontale, l’autista è stato costretto a sterzare e il bus è finito nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono poi arrivati vigili del fuoco e medici del 118.