Paura a Pinerolo: incendio distrugge appartamento, 4 intossicati [LE FOTO]

Paura, questa mattina, in via Bignone, a Pinerolo. Un appartamento al primo piano è andato in fiamme, a causa – secondo la ricostruzione dei carabinieri – di un sigaro caduto sulla moquette del pavimento. Il bilancio è di quattro persone intossicate, per fortuna nessuna è grave.

IL FATTO.

Dopo aver provato inutilmente a spegnere le fiamme, l’inquilino dell’appartamento, un 58enne poi denunciato, sarebbe scappato. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini: i pompieri, in via precauzionale, hanno sgomberato le altre famiglie della palazzina di quattro piani.

Tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili, per cui gli occupanti saranno costretti a essere ospitati dai parenti o presso strutture messe a disposizione dal Comune.