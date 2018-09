PAURA A PORTA SUSA. Tenta il suicidio sui binari sotto gli occhi del compagno e del figlio: salvata dai finanzieri

Sventato un suicidio alla stazione ferroviaria di Porta Susa. Questa mattina i finanzieri del gruppo Torino, supportati dalle unità cinofile, hanno notato una donna scendere dalla pensilina e posizionarsi sui binari.

Le Fiamme Gialle sono subito intervenute, ma la donna non intendeva muoversi dai binari perché decisa a togliersi la vita. Visto l’imminente pericolo per l’eventuale passaggio di un treno, i finanzieri, nonostante la resistenza della donna, sono riusciti a metterla in salvo portandola sulla banchina dove si trovavano il compagno e il figlio che avevano assistito terrorizzati alla scena.

Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 per fornire assistenza alla donna.