Rapina in via Grugliasco: in tre, due uomini e una donna, sono scappati con tutti i pacchi in consegna

Assalto a un furgone Amazon. E’ successo ieri (alle 12) a Rivalta, nel Torinese: in tre, due uomini e una donna, armati di coltelli hanno bloccato il mezzo in via Grugliasco prendendo tutti i pacchi in consegna per poi scappare.

Dopo la rapina l’autista, di 23 anni, ha chiamato i carabinieri che stanno dando la caccia ai fuggitivi.