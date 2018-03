Paura a Rivarossa: 69enne schiacciato dalla sua auto contro la serranda del garage

Probabilmente l'uomo non aveva inserito il freno a mano prima di scendere dal veicolo. Ha riportato diverse fratture agli arti inferiori

Notte di paura a Rivarossa, nel Torinese. Ieri sera, intorno alle 23, un uomo di 69 anni è stato travolto e schiacciato dalla sua auto contro il muro del garage della sua villetta.

Probabilmente non aveva inserito il freno a mano quando era sceso dal veicolo, parcheggiato in pendenza, per andare ad aprire il box.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, sconvolta per quanto appena successo. Soccorso dai vigili del fuoco di San Maurizio, che sono riusciti a liberarlo, e dai medici del 118, il 69enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè. Ha riportato diverse fratture agli arti inferiori.