Paura a Torino: camion esce dalla fabbrica e perde un carico da 15 tonnellate in strada

E' successo in corso Unione Sovietica, all'altezza di via Bordighera. Nessun veicolo è rimasto coinvolto

Momenti di paura, questa mattina, poco dopo le 9, in corso Unione Sovietica a Torino, dove un camion, appena uscito dagli stabilimenti Fca, ha perso un grosso pezzo meccanico, del peso di 15 tonnellate: il carico, lo stampo di una portiera Maserati che non era stato ben fissato al mezzo, è scivolato sull’asfalto, danneggiandolo, all’altezza di via Bordighera.

PER FORTUNA NON C’ERANO AUTO IN STRADA

Per fortuna, in quel momento non c’erano automobili dietro al veicolo, che stava svoltando. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di zona, per dirigere il traffico che si stava imbottigliando: code non lunghissime si sono registrate in direzione del centro città.

IL PEZZO E’ STATO RIMESSO SUL CAMION

Sul posto, con i vigili, sono arrivati anche i tecnici di Fca. Il viale centrale di corso Unione Sovietica non è stato comunque chiuso al traffico. Almeno fino alle 11.30, quando sul luogo dell”insolito incidente, è arrivata l’autogru che ha sollevato lo stampo e lo ha posato nuovamente sul camion, che poi lo ha riportato all’interno dello stabilimento.