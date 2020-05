Paura a Torino: nonna scippata della catenina d’oro cade col nipotino di un anno

Scippa una nonna che stava passeggiando con il suo nipotino: per questo motivo è finito dietro le sbarre un trentenne romeno. E’ successo ieri pomeriggio, dopo le 17:30, su lungo Po Sardegna, a Torino. La donna stava spingendo la carrozzina con a bordo il nipotino di un anno, quando è stata avvicinata da uomo in bicicletta che le ha strappato la catenina d’oro.

La vittima è caduta per terra così come il piccolo, visto che dopo lo scippo il passeggino si è ribaltato. Per fortuna entrambi non hanno riportato ferite.

Alla scena ha assistito un passante che ha immediatamente contattato la centrale operativa della questura di Torino, fornendo agli agenti la descrizione del malvivente e la direzione di fuga.

I poliziotti della squadra volante lo hanno poi individuato in corso Massimo d’Azeglio: inutile il suo tentativo di disfarsi della catenina dal valore di circa 2mila euro. Dagli accertamenti è emerso che il trentenne era agli arresti domiciliari: è stato arrestato, oltre che per furto con strappo, anche per evasione.