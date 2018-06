I vigili del fuoco sono accorsi per prestare aiuto a tre bambini che, per cause ancora da chiarire, sono rimasti appesi al ramo di un albero a Torino, in corso Giulio Cesare, all’altezza del Novotel, lungo l’argine del fiume Stura. A chiedere aiuto sono stati i genitori.

I TRE SONO STATI TRATTI IN SALVO

Sul posto sono stati fatti arrivare anche un elicottero e una squadra di sommozzatori. Alla fine i piccoli sono stati tratti in salvo. E’ probabile che siano saliti sull’albero mentre giocavano.