Tragedia sfiorata lungo la Canavesana: il conducente, estratto dalle lamiere, non ha riportato ferite gravi

Un’auto è stata investita da un treno, questa mattina, a Valperga, nel Torinese. L’incidente poco dopo le 9, lungo la Canavesana.

Il convoglio ha poi trascinato il veicolo, che si trovava sui binari, per alcuni metri: sul posto, oltre agli agenti della Polfer, i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente della Lancia Lybra dalle lamiere.

L’uomo, di 64 anni, è stato soccorso e trasportato al Cto in condizioni che non sono ritenute gravi anche perché – per fortuna – il treno procedeva a bassa velocità.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, abbagliato dal sole, non si sarebbe accorto di essere passato mentre il passaggio a livello era in chiusura e soprattutto dell’arrivo del treno.