Paura all’incrocio: donna investita mentre attraversa la strada

La malcapitata è stata soccorsa e trasportata in ospedale: non è grave

E' successo tra via Zanellato e via Sauro a Venaria Reale

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, all’incrocio tra via Zanellato e via Sauro a Venaria Reale zona già teatro, in passato, di altri incidenti: una donna è stata investita da una Fiat Panda condotta da un uomo, mentre attraversava la strada.

SOCCORSA, E’ STATA ACCOMPAGNATA IN OSPEDALE

La malcapitata, centrata in pieno dal veicolo, è rovinata al suolo. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde è stata stabilizzata e quindi trasportata in ospedale: al di là del grosso spavento riportato, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Non è in pericolo di vita.

AGENTI DELLA MUNICIPALE SUL POSTO

Sul posto, con i soccorsi, sono intervenuti anche gli agenti del locale comando di polizia municipale: a loro il compito di fare piena luce sull’accaduto oltre a quello di regolare il traffico che, inevitabilmente, ne ha risentito sia pur in maniera non eccessiva. I veicoli sono stati infatti deviati sul corso Matteotti e sulla stessa via Zanellato, in direzione del centro.