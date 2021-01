In via Claudio Chiesa

Paura a Corio Canavese, dove si è sviluppato un incendio in un’abitazione di tre piani in via Claudio Chiesa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino, i volontari di Mathi e anche un’autobotte da Volpiano. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che avevano interessato più stanze di un appartamento.