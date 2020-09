Paura in corso Brianza, un pezzo di intonaco crolla in strada: nessun ferito [FOTO]

Attimi di paura in mattinata in corso Brianza. Per cause in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, un grosso pezzo di intonaco è crollato in strada da un edificio al civico 23. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nella messa in sicurezza del palazzo. Il pezzo di intonaco, nella caduta, ha colpito il balcone di un’abitazione posta al piano più basso di uno stabile a tre piani, danneggiandolo.

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi e le verifiche sulla stabilità degli edifici. Sul posto anche agenti della polizia municipale e di Stato, oltre a numerose ambulanze accorse precauzionalmente. Alcuni residenti hanno riferito di un boato che avrebbe preceduto il crollo.