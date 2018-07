Paura in acqua: una coppia di orche aggira due bagnanti

Un bagno in mare rischia di trasformarsi in dramma: per fortuna i cetacei non li hanno attaccati

Altro che relax: per questi due ragazzi, durante un tranquillo bagno a mare, sarà passata tutta la vita davanti ai loro occhi quando, ad un certo punto, sono sbucate da sott’acqua due pinne inconfondibili. Non è un’allucinazione: sono due orche (e non due squali come è scritto nel video su Youtube) e hanno preso una direzione ben precisa: stanno puntando proprio la coppia di bagnanti.

Attimi di paura e terrore, si sentono urla disperate: un testimone riprende tutto. Tutti con il fiato sospeso, finché i cetacei non oltrepassano i due in acqua: il pericolo è scampato! Un esperienza da raccontare, fortunatamente, in carne ed ossa.