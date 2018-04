Paura in centro a Torino: folle si aggira con pistola carica tra i tavolini di un noto pub

Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri mentre aveva in pugno una 7,65 con colpo in canna

Attimi di paura in centro a Torino. Un 55enne è stato fermato mentre si aggirava con una pistola semiautomatica in tasca, calibro 7,65, un colpo in canna e 45 proiettili tra i tavolini del Murphis Pub di corso Vittorio Emanuele.

Per fortuna i carabinieri del nucleo radiomobile sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, detenzione e porto abusivo di armi. Nella sua abitazione, i militari hanno sequestrato una pistola semiautomatica Browning calibro 6,35, con tre caricatori, 46 proiettili calibro 7,65, 56 proiettili calibro 6,35 e due coltelli a serramanico.

Le armi erano appartenute al padre morto nel 2015.