Paura in chiesa: si stacca un pezzo d’intonaco, ferita una donna

La malcapitata, una 76enne, stava partecipando ad una cerimonia religiosa. Soccorsa, è stata accompagnata in ospedale. Non è grave

Momenti di paura nella chiesa di San Benedetto, a San Mauro Torinese, dove questa sera il crollo di una parte d’intonaco, forse provocato dalle piogge cadute nei giorni scorsi, ha causato il ferimento lieve di una donna di 76 anni che, in quel momento, stava partecipando ad una cerimonia religiosa.

SOCCORSA DAL 118

Soccorsa dal 118, la malcapitata è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dove i medici le hanno prestato le cure del caso. Al di là del comprensibile spavento, le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i vigili del fuoco, impegnati ora nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area in cui si è verificato l’incidente all’interno dell’edificio sacro.