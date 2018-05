Paura in classe: si stacca infisso dal muro: alunno ferito alla mano

Il ragazzo è stato accompagnato dalla madre dal medico per accertamenti ma le condizioni non sono preoccupanti

Momenti di paura, questa mattina a Valdengo (Biella) dove un alunno di una scuola media è rimasto ferito a una mano, da un infisso che si è staccato da un muro in classe. Il ragazzo è stato accompagnato dalla madre dal medico per accertamenti ma le condizioni non sono preoccupanti.

ALUNNI EVACUATI PER PRECAUZIONE

Per precauzione gli alunni sono stati evacuati dall’edificio e nel fine settimana i tecnici comunali, in collaborazione con quelli di un’impresa specializzata, controlleranno gli infissi e, dove necessario, li metteranno in sicurezza.