Paura in strada: auto prende fuoco, donna con due bambini salvi per miracolo [FOTO]

E' successo in via Monginevro (angolo corso Trapani) a Torino

Momenti di paura, oggi, in via Monginevro (angolo corso Trapani) a Torino. Poco prima delle 16,30 un’auto condotta da donna, a bordo con due bambini, ha preso improvvisamente fuoco.

SALVI LA DONNA E I DUE BAMBINI

Con vero sangue freddo, l’automobilista ha fatto in tempo a fermare l’auto ed a scendere, mettendosi in salvo con i due piccoli, pochi istanti prima che la vettura esplodesse finendo avvolta in una palla di fuoco.

NESSUNA FERITA MA SOLO UN GROSSO SPAVENTO PER LORO

I tre sono stati soccorsi dal personale di un’ambulanza che proprio in quel momento si trovava a transitare di là. Tutti sono stati accompagnati all’ospedale Martini non per le ferite (non ne hanno riportate e stanno bene) ma per lo shock provocato dal grosso spavento.

ROGO SPENTO DAI VIGILI DEL FUOCO

Il rogo della vettura è stato spento dai vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autobotte. Inevitabili le ripercussioni che l’incidente ha provocato sulla circolazione stradale.