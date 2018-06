Paura in strada: donna investita dal tram, finisce in ospedale. Se la caverà

Investita dal tram, finisce in ospedale. E’ successo questa mattina all’angolo tra corso Giulio Cesare e via Salassa nel quartiere Barriera Milano a Torino. La malcapitata, una donna di 44 anni, è stata travolta dal tram 4 che viaggiava in direzione Falchera. A quanto pare, la stava attraversando la strada, forse sulle strisce pedonali.

LA DONNA E’ AL SAN GIOVANNI BOSCO

I soccorsi sono stati rapidi. La 44enne è stata caricata a bordo di un’ambulanza del 118 e quindi trasportata in ospedale al San Giovanni Bosco dove è stata presa immediatamente in cura dai camici bianchi del nosocomio torinese. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non dovrebbero essere gravi.

AGENTI DELLA MUNICIPALE SUL POSTO

Sul posto dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito: i vigili hanno ascoltato a lungo alcuni testimoni per provare a capire come siano effettivamente andati i fatti. La linea del tram 4 è stata temporaneamente bloccata per consentire gli accertamenti del caso. Il Gtt ha allestito un servizio bus sostitutivo in corso Giulio Cesare.