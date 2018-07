Paura in Tangenziale: auto si ribalta e finisce in testa coda. Ferita una donna e le sue due figlie

Soccorse, le tre sono state trasferite in ospedale a Rivoli: nessuna è in grave condizioni. Traffico bloccato e code lunghe chilometri

Rocambolesco incidente in Tangenziale. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle 17, quando una Fiat 500 che procedeva in direzione nord, subito dopo lo svincolo di coro Francia, per cause ancora tutte da accertare, si è improvvisamente ribaltata finendo poi in testacoda.

FERITE MAMMA E DUE FIGLIE PICCOLE

A bordo del veicolo c’era una donna italiana di 41 anni residente a La Loggia. Con lei viaggiavano anche le sue figlie piccole di 14 e 10 anni. Soccorse dal 118, le tre sono state trasportate all’ospedale di Rivoli in ambulanza. Per fortuna, al di là dello spaventoso incidente e del comprensibile stato di shock in cui versano, nessuna è stata giudicata in condizioni gravi dai medici che le hanno prese in cura.

POLSTRADA E ATIVA SUL POSTO

Sul posto dell’incidente è giunta la polizia stradale, chiamata a fare luce sulla dinamica della “carambola”. Con gli agenti si sono mossi anche i tecnici dell’Ativa i quali, attivatisi per consentire le operazioni di rimozione del veicolo incidentato da parte dei vigili del fuoco, hanno dovuto chiudere tutte le corsie di marcia.

CORSIE CHIUSE, TRAFFICO IN TILT

La circolazione ne ha inevitabilmente risentito con le auto costrette a defluire sulla corsia di emergenza per quasi un’ora. Sulla tangenziale si sono così formate code lunghe diversi chilometri. Solo poco prima delle 18 il nastro d’asfalto è stato riaperto.