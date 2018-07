Paura in via Giachino: auto esce fuori strada e sfonda l’installazione artistica

Rocambolesco quanto spettacolare incidente stradale, questa mattina, in via Errico Giachino nel Borgo Vittoria, a Torino. Un’auto, infatti, è andata a schiantarsi contro l’opera d’arte del giovane del giovane Daniele Beccaria “Ti aspetto sveglio” installata all’angolo con via Orvieto, danneggiandola.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Ancora incerte le cause dello schianto, che solo per puro caso non ha coinvolto nessun passante. Lo stesso conducente della vettura, una Fiat Panda, non ha riportato alcuna ferita nonostante il forte impatto. Insomma: solo un grosso spavento, oltre ai danni riportati dall’installazione.