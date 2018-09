Paura in via Passo Buole: il bus va in fiamme con decine di passeggeri a bordo

Il veicolo è andato a fuoco mentre era in marcia. L'autista se ne è accorto in tempo e ha fatto scendere tutti i passeggeri. Nessuno è rimasto ferito

Il bus s’incendia con tutti i passeggeri a bordo. Momenti di paura, questa mattina, in via Passo Buole a Torino, dove, quando l’orologio aveva da poco scoccato le 9,30, l’autobus della linea 18 è andato improvvisamente a fuoco. L’autista, per fortuna, si è accorto in tempo di quanto stava per accadere. Ha frenato la marcia ed ha fatto scendere tutti i passeggeri, una decina in tutto, che in quel momento si trovavano a bordo del pullman.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Grazie al sangue freddo del conducente ed al suo tempestivo intervento, non ci sono stati feriti e nemmeno intossicati tra i passeggeri. Tempo pochi minuti e sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme, limitando i danni alla parte posteriore del bus. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato il rogo ma non si esclude, tra le ipotesi, un guasto al motore.