Paura in via Po: dalla volta dei portici piovono calcinacci. Commercianti sul piede di guerra: “Servono lavori di manutenzione”

Paura, questa mattina, sotto i portici di via Po a Torino dove, poco dopo le 8,30, dal soffitto, si sono staccati alcuni calcinacci. E’ accaduto all’altezza del civico 29, a pochi passi dal Palazzo degli Stemmi.

LA PROTESTA DEI COMMERCIANTI

Per fortuna la “pioggia” di detriti abbattutasi sul selciato dalla volta, non ha investito nessuno e, al di là di qualche disagio – l’area è stata transennata per motivi di sicurezza – non si sono segnalati feriti. Forti, però, si sono alzate, ancora una volta, le lamentele dei commercianti della zona, che da mesi denunciano come i lavori strutturali e di verifica non siamo mai partiti in questa zona del centro.

MANUTENZIONE? TOCCA AI PRIVATI

Tuttavia, il dibattito su chi si debba effettivamente occupare di effettuare gli interventi di manutenzione è ancora in corso. Trattandosi, infatti, di edifici privati, gli interventi di pulizia (i muri sono imbrattati di scritte) ma anche quelli di manutenzione, “spetterebbe ai proprietari e dunque ai privati” ci ha tenuto a spiegare il presidente dei commercianti di via Po Alessandro Chiales stoppando, in tal modo, le polemiche di quanti invocavano l’intervento del Comune.