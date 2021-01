Paura nella notte: bomba carta esplode sul balcone di casa del vecchio bandito

Paura nella notte tra sabato e domenica scorsi a Beinasco di Borgaretto dove, secondo quanto accertato dai carabinieri del locale comando stazione, qualcuno ha lanciato una bomba carta sul balcone di casa di un vecchio malvivente. E’ accaduto in un alloggio ubicato al piano terra di via Togliatti, zona di case popolari del comune torinese. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web ed è stata ripresa da parecchi portali d’informazione.

L’ESPLOSIONE E’ AVVENUTA NELLA NOTTE

L’esplosione, secondo quanto appreso, è avvenuta intorno alle 4,30 del mattino ed è stata così forte da mandare in frantumi la finestra provocando lievi danni anche all’interno dell’appartamento. L’uomo, in quel momento, era a letto. Le schegge dei vetri non lo hanno ferito ma lo spavento è stato comunque grande.

UNA VECCHIA STORIA CRIMINALE

Si tratta di un 71enne originario della provincia di Reggio Calabria, ma da tempo trasferitosi in Piemonte, più volte finito, in passato, sotto la lente degli inquirenti, con l’accusa di traffico di droga e sfruttamento della prostituzione. Le cronache giudiziarie che lo riguardano, parlano, infatti, di numerosi arresti (l’ultimo risale a 25 anni fa), processi, condanne ma anche assoluzioni. Nel suo passato figura anche il coinvolgimento in un delitto di cui però l’anziano bandito si è sempre proclamato innocente.

L’ORDIGNO ERA PERICOLOSO

Resta in ogni caso la gravità del gesto compiuto contro il suo appartamento: l’ordigno, sia pur rudimentale, come hanno poi accertato i carabinieri, era pericoloso. Confezionato con una gran quantità di polvere pirica e una miccia, avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente provocate dallo scoppio.

LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI

Chi, allora, e perché lo ha scagliato contro la casa di un bandito ormai da tempo lontano dalle cronache criminali? Si è trattata “solo”, si fa per dire, di una bravata? O di una vendetta condominiale? E se si fosse trattato di un dispetto? Ma non potrebbe essere statoo un “avvertimento” per un conto rimasto in sospeso rimasto ancora da regolare? L’ipotesi come si vede, si sprecano e su tutte si sta concentrando il lavoro degli inquirenti.

LUI NON SA SPIEGARSI I PERCHE’ DEL GESTO

Dal canto suo il diretto interessato, ascoltato in caserma, ha raccontato di non avere ricevuto alcuna minaccia né di sapersi spiegare quanto accaduto.