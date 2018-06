Paura per l’Arabia Saudita: fiamme dall’ala dell’aereo

Il velivolo stava accompagnando la squadra a Rostov per la sfida di oggi contro l'Uruguay

Attimi di panico sono stati vissuti dagli occupanti del volo che stava portando la nazionale dell’Arabia Saudita a Rostov per la partita con l’Uruguay di oggi.

In fase di atterraggio il guasto ad uno dei motori ha causato lingue di fuoco che si sono sprigionate sotto un’ala.

La Federcalcio saudita ha però postato su twitter una dichiarazione per rassicurare che tutti i giocatori stanno bene ed hanno potuto lasciare il velivolo in sicurezza, accompagnata da una foto che li mostra sorridenti mentre scendono dall’aereo. Sulla natura del guasto non sono stati diffusi ulteriori dettagli.