Paura a Santa Rita: svegliato dal suono del campanello, fuori alla porta ci sono i ladri

È successo in un condominio di corso Siracusa: in manette un italiano e un georgiano

Svegliato dal suono del campanello di casa, guarda attraverso lo spioncino e nota due persone armeggiare nella serratura della porta a fianco. E’ successo martedì mattina, in un condominio di corso Siracusa, nel quartiere Santa Rita di Torino.

Dall’interno di uno degli appartamenti, un uomo li vede e decide di non aprire ai due, rimanendo dietro lo spioncino ad osservarli. Nel frattempo, i ladri suonano anche alla porta attigua e, non avendo ricevuto alcuna risposta, forzano la serratura. A questo punto, l’inquilino allerta la polizia. L’appartamento dei vicini viene messo a soqquadro: il bottino consiste in un power bank, un cannello portatile a gas, e perfino dolciumi vari!

Sul posto arrivano gli agenti della squadra volante che arrestano per furto aggravato in abitazione un italiano di 65 anni e un georgiano di 26 anni.