Paura e scioperi scuola nel caos

Chiude la prima scuola per Covid. Accade in Piemonte, a Verbania, tre giorni dopo la riapertura del Cobianchi, il più importante istituto superiore della città, per consentire i corsi di recupero con gli studenti in aula. Un campanello d’allarme che conferma dubbi e timori, delineando il reale “incubo” di dirigenti scolastici, docenti e genitori: finalmente si ritorna a fare lezione in aula ma al primo malato si torna tutti a casa. Per qualche giorno, per una settimana o per chissà quanto tempo mentre le strutture sanitarie faranno test, tamponi e, soprattutto metteranno in quarantena intere famiglie. Dunque torna a farsi luce la didattica a distanza che lo stesso ministro della sanità e anche l’Oms considerano come una sorta di vaccino per garantire lezioni e apprendimento. Per farla breve la nostra scuola è nel caos e il panorama che la circonda, a cominciare dal trasporto pubblico e dagli scuolabus, non fa eccezioni. A cominciare, sembra una litania, proprio da Torino dove i lavoratori del Gtt hanno dichiarato uno sciopero generale per il 14 settembre, ossia nel giorno del fatidico (o ipotetico) giorno della riapertura delle scuole, bloccando tram, autobus e metropolitana. Insomma un black out totale, se si escludono le fasce protette, che mette in luce i tanti aspetti del rischio di una nuova ondata della pandemia. Ma soprattutto un avvertimento a Governo e regioni sull’impossibilità (anche tecnica) di applicare le norme di distanziamento sui mezzi per garantire, a livello nazionale, il trasporto di 8,5 milioni di studenti. Problema che appare praticamente irrisolvibile: servirebbero oltre 20mila autobus in più e 31mila conducenti. Come dire che sulla scuola si sta addensando la tempesta perfetta. Mentre si spacca il fronte delle Regioni proprio sul 14 settembre: meglio riaprire dopo il referendum. Insomma ci vediamo a ottobre?

