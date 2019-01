Paura sulla provinciale: crolla blocco di cemento dal cavalcavia, automobilista sfiorato

Momenti di paura, questa mattina, all’incrocio tra il bivio per Tetti Francesi e Volvera, lungo la provinciale 6. Un blocco di cemento di circa mezzo metro, staccatosi dal cavalcavia, è piombato sull’asfalto andando in frantumi e solo per miracolo – questione veramente di pochi secondi – non ha centrato un’auto che stava sopraggiungendo.

L’AUTOMOBILISTA RIESCE A STERZARE

Il conducente del veicolo, una Kia Sportage, che in quel momento viaggiava in direzione Piossasco, è riuscito comunque a sterzare evitando così anche la pioggia di pietre e calcinacci che nel frattempo si era sparpagliata sulla carreggiata.

POLIZIA MUNICIPALE SUL POSTO

E’ stato lo stesso automobilista a chiamare la polizia municipale di Volvera: sul posto, con i “caschi bianchi”, sono giunti pure i tecnici della Città Metropolitana per il sopralluogo e la messa in sicurezza del ponte che sovrasta la provinciale.