Pavone Canavese, la famiglia del tabaccaio: “Grazie per l’affetto”

Una lettera affidata all’avvocato Sara Rore Lazzaro per ringraziare della vicinanza gli abitanti di Pavone Canavese e tutti coloro che hanno mostrato solidarietà a Franco Iachi Bonvin, il 67enne indagato per eccesso colposo di legittima difesa per la morte di Ion Stovila, ladro moldavo che in compagnia di due complici si era intrufolato nel bar sotto la sua abitazione.

I congiunti del tabaccaio fanno sapere che “Franco e la sua famiglia vogliono esprimere i più commossi ringraziamenti per la dimostrazione di affetto e di solidarietà ricevute in questi giorni da parte di tanti – amici e concittadini, oltre che persone non conosciute – che si sono stretti in un abbraccio simbolico nella fiaccolata di martedì sera”.

“La famiglia è molto scossa e provata, pertanto – prosegue la nota del legale – ritiene di continuare a mantenere un contegno riservato, legato anche alla gravità dei fatti occorsi e che li ha coinvolti, causando a tutti una grande sofferenza. Al momento Franco e la sua famiglia – essendo in corso le indagini – preferiscono astenersi da ogni dichiarazione. Le indagini è corretto che si svolgano nelle sedi opportune ed in osservanza delle norme e delle garanzie del processo, oltre che per mezzo di accertamenti di natura tecnica – in assenza di condizionamenti o giudizi mediatici”.

La solidarietà collettiva è stata comunque assai apprezzata da Iachi Bonvin: “Il calore dimostrato da tutti la sera di martedì, ha comunque determinato Franco ed i familiari a rendere un ringraziamento pubblico sia per le manifestazioni di affetto e di stima dimostrate, sia per la sensibilizzazione e la richiesta di attenzione portata dai partecipanti alla fiaccolata sul tema della sicurezza nel nostro territorio”.