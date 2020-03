Pavone Canavese, market della droga in casa: un arresto e una denuncia [VIDEO]

Operazione della compagnia di Ivrea: sequestrati hashish, marijuana e quasi 5mila euro in contanti

Un market della droga in casa a Pavone Canavese, in provincia di Torino: i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato un uomo di 39 anni e denunciato in stato di libertà la compagna, 30enne, entrambi della zona.

IL FATTO

La coppia gestiva il traffico di stupefacenti del paese e possedeva, nella propria abitazione, 500 grammi di hashish in panetti, 17 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento vario e quasi 5000 euro in contanti, con banconote di diverso taglio. Il 39enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Ivrea.