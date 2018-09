Ha sperimentato un farmaco non autorizzato su 14 pazienti. Un azzardo che per ora non ha spiegazione e che rischia di mettere nei guai un noto chirurgo oculista torinese, denunciato dai Nas in base al decreto legislativo 211/2003, che regole le sperimentazioni cliniche di medicinali, per aver avviato i test in assenza del parere favorevole del Comitato etico competente. Una infrazione che prevede sanzioni fino a mezzo milione di euro.

