Pd: Forum per l’Italia, lunedì a Torino il confronto con Martina

Dopo Palermo, si tiene nel capoluogo piemontese la seconda delle quattro piazze tematiche organizzate dai dem, in vista della kermesse di fine mese a Milano

Dopo quella di Palermo, si tiene a Torino la seconda delle quattro piazze tematiche organizzate dal Partito democratico, in vista del Forum per l’Italia a Milano di fine mese. All’iniziativa di lunedì 15 ottobre, dal titolo “Non si nasce uguali, si diventa uguali“, è previsto l’intervento del segretario nazionale Maurizio Martina.

APPUNTAMENTO AL VIA ALLE 10

L’appuntamento a partire dalle ore 10 presso Rinascimenti Socialfare, in Via Maria Vittoria. Torino è il secondo di una serie di confronti promossi dal Pd su quattro temi cruciali: Europa, lotta alle diseguaglianze, sviluppo sostenibile e nuova cittadinanza.

APPUNTAMENTI APERTI AI MILITANTI

Da Palermo a Napoli, da Torino a Roma, tutti gli appuntamenti saranno aperti al contributo dei militanti, delle associazioni, dei mondi del sociale, delle imprese e delle professioni. A coordinare l’incontro Chiara Gribaudo, responsabile lavoro e professioni, Mila Spicola, responsabile contrasto alla povertà educativa, Pietro Barbieri, responsabile welfare e terzo settore, Marina Sereni, responsabile diritto alla salute, della segreteria nazionale del Pd.