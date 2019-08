Il Pd non fa sconti ai 5 Stelle. «Meglio il voto degli inciuci»

«Questo non è certo un matrimonio d’amore e continueremo a fare opposizione alla giunta Appendino». Non fa sconti sulla liaison giallorossa il segretario provinciale del Pd, Domenico Carretta, che ieri ha inaugurato la Festa dell’Unità in corso Grosseto 183, dedicata alla memoria di Francesco Chiesa e Vincenzo Barrea. E a livello nazionale, Carretta non ha dubbi: «Ci siamo presentati con una sola faccia dietro al segretario ed è un fatto straordinario che non succedeva da anni. Ma fare un accordo coi 5 Stelle si sta dimostrando un’impresa alquanto complicata. Il decreto sicurezza dev’essere stracciato, altrimenti è meglio il voto subito».

