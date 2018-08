Peccati di Gola – Il “segreto” del nostro gelato ha conquistato anche Torino

Trent’anni di attività sono un bagaglio di esperienza che non si regalano a nessuno, però alle volte si sente il bisogno di cambiare. William Constantino l’ha fatto, spostando ad inizio 2018 la sede di Peccati di Gola da Moncalieri, dove era diventato un’istituzione, a corso Bramante 65/G, tra piazza Carducci e le Molinette. Una scommessa che, a distanza di pochi mesi, può dire con soddisfazione di avere vinto:

«Qualcuno allora non credeva possibile che avremmo potuto ripetere lo stesso successo ma io ero convinto che la qualità e la professionalità alla lunga pagano e i fatti ci stanno dando ragione, perché la gente viene ed esce soddisfatta e soprattutto torna a trovarci».

Merito della cura che William e il suo staff mettono nella ricerca di materie prime di pregio assoluto, a cominciare dal latte e dalla panna fresca rigorosamente piemontesi, dalla frutta che segue sempre e solo la stagionalità, dalla base realizzata con una ricetta segreta della casa. Oltre al gelato, da Peccati di Gola, ci sono la granita “come una volta” (ossia grattata rigorosamente a mano), le brioche con gelato fatte arrivare direttamente dalla Sicilia, torte gelato, semifreddi anche in monoporzione. E ancora, solo su ordinazione, torte per ogni tipo di cerimonia, dalle nozze ai battesimi e ai compleanni per soddisfare i gusti di tutti.

La gelateria è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 00.30, il venerdì e sabato allunga all’una di notte.

Contatti: 011.2630824

Pagina Facebook: link