Pecora inseguita e sbranata, in un video l’attacco del lupo

La preda era chiusa in un recinto, gli esperti: rischi per gli umani inesistenti

Questa volta l’attacco dei lupi è stato addirittura ripreso da una telecamera. Anche perché non è avvenuto in un isolato alpeggio ma a San Germano Chisone, a quota 600 metri. E la vittima, una pecora, non era in un prato ma chiusa in un recinto, vicino alla casa della sua padrona.

Il filmato è stato pubblicato su Facebook proprio da quest’ultima, Corinne R., insieme ad alcune raccapriccianti foto dei pochi resti lasciati dai predatori. «Questa è la mia Missi – ha scritto la donna – che come tutte le mattine non potrà più mangiare il suo fieno. Ha vissuto 7 anni per poi finire sbranata dai lupi sotto casa, prelevata dal recinto e massacrata. Io sono stufa di vedere e sentire queste cose».

Foto e commento hanno infatti rinfocolato la lunga polemica tra gli animalisti, che difendono a oltranza i lupi e il loro diritto a cacciare, e chi invece ha paura che possano diventare aggressivi anche nei confronti delle persone o più semplicemente – gli allevatori in primis – vede i propri interessi minacciati dalla presenza dei lupi. E tra chi chiede un abbattimento degli animali e chi invece propone una meno cruenta sterilizzazione.

L’unica cosa sicura, al momento, è che i lupi si stanno facendo sempre più “coraggiosi”. Ormai non è più una rarità vederli nei pressi dei centri abitati: nelle scorse settimane, ad esempio, ha avuto gli onori delle cronache un esemplare che a Bardonecchia è stato fotografato e filmato addirittura nel centro del paese, a due passi dal municipio.

L’aumento del numero degli esemplari e la scarsità di prede sta poi con ogni probabilità spingendo i branchi verso quote più basse, dove trovano con più facilità greggi o, come nel caso di San Germano, pecore “da compagnia”. Gli esperti però rassicurano: i rischi per l’uomo sarebbero praticamente inesistenti, ma nelle zone in cui si sa che ci si potrebbe imbattere in qualche lupo, è raccomandabile non lasciare privi di custodia o liberi gli animali domestici.