Pedaggi autostradali, Giachino: “Aumenti solo dove non c’è Tav”

“Faccio notare che il ministro ha concesso gli aumenti a un tasso molto alto solo nei tratti dove non c’è l’alta velocità ferroviaria a fare concorrenza. Questo dimostra che il ministro non ha una squadra di consiglieri in grado di garantire una corretta e equilibrata analisi costi e benefici sulla Tav“.

A parlare è Mino Giachino, leader del movimento Sì lavoro e Sì tav, in riferimento ai provvedimenti sui pedaggi autostradali del ministro Toninelli. “Bene il blocco delle tariffe autostradali per il 90% della rete autostradale – prosegue Giachino – anche se sono contraddittori gli aumenti notevoli sulla A32, sulla A5 e sulla Torino-Savona, che penalizzano le economie montane e il turismo”.

Da parte di Giachino un consiglio al ministro e allo stesso premier Conte: “Consiglierei di aprire delle consultazioni sulla analisi costi benefici con i rappresentanti dei 107.250 italiani che hanno aderito alla Petizione Sì tav, un numero mai raggiunto nei Paesi democratici per un’opera pubblica. La stragrande maggioranza del Paese, che vuole la Tav e la crescita non starà ferma e scenderà in piazza, chiedendo con forza lavoro e non assistenzialismo”.