Il pediatra va in pensione. Le famiglie senza medico

È caos a Mappano dopo il pensionamento del dottor Alessandro Rovere, storico pediatra cittadino, che per decenni ha curato neonati e bambini di Caselle e della allora frazione di Mappano.

Centinaia di famiglie sono adesso in fermento perché in paese manca proprio la figura del pediatra. E con loro anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Grassi, che dopo aver ringraziato Rovere «per quanto da lui fatto in questi anni sul nostro territorio» ha dato ora inizio ad un tavolo di lavoro con l’Asl To4 per cercare una soluzione che vada bene per tutti.

«Già nel mese di giugno, durante un incontro a Chivasso, abbiamo informato il direttore generale Lorenzo Ardissone della situazione che si stava delineando sul nostro territorio – spiega Grassi -. Dall’incontro era emerso che il Comune di Mappano è associato con i comuni di Caselle, Borgaro e San Maurizio e come l’Asl To4 garantisca sul territorio la presenza di pediatri di libera scelta a tutti i pazienti di età inferiore ai 6 anni, visto che dopo questa età un bambino potrebbe anche essere iscritto dal tradizionale medico di base per adulti». Attualmente, in questo concentrico operano cinque medici: Costanzo Bellando (Borgaro), Valeria Berardi (Borgaro), Maura Morello (San Maurizio), Renato Turra (Caselle) e Roberta Pimazzoni (San Maurizio). E così, sindaco e giunta hanno «ritenuto opportuno inviare una lettera con richiesta urgente di porre rimedio alla carenza di un ambulatorio pediatrico aperto sul territorio di Mappano dal mese di settembre, dando la piena disponibilità a concordare e offrire locali idonei per lo studio medico».

Una lettera che è stata inviata per presa visione «a tutti i pediatri sopra citati. E con quelli territorialmente più vicini l’amministrazione ha preso contatto diretto per esporre la situazione dei mappanesi e sondare l’eventuale disponibilità ad un servizio anche su Mappano, ribadendo a loro in prima persona la disponibilità dei locali presso il Comune». Per ora nessuna risposta, ma Grassi è fiducioso: «Spero che a breve l’Asl To4 faccia un passo e indichi una carenza di pediatra di libera scelta sul territorio. È anche vero che le famiglie possono sceglierne uno fuori distretto, come a Settimo o Leini, previo contatto diretto con il medico pediatra in questione e il rilascio da parte di quest’ultimo del nulla osta da portare presso gli uffici dell’Asl To4».