Pochi pediatri in ospedale. E la Asl li deve “affittare”

I medici sono rimasti in 5: si spendono 10mila euro al mese per i “gettonisti”

All’ospedale di Chieri mancano i pediatri. Così l’Asl To5 è costretta ad appoggiarsi a una cooperativa esterna, già costata 39.480 euro all’azienda sanitaria: è il calcolo delle 564 ore pagate a 70 euro l’ora per i primi quattro mesi dell’anno.

«È un problema di dieci ospedali in tutta la regione – mette le mani avanti Gian Maria Terragni, primario di Pediatria e Neonatologia all’ospedale Maggiore di Chieri – Noi stavamo bene fino allo scorso anno. Poi siamo rimasti in 5, visto che due colleghe sono andate in maternità e una terza ha scelto di diventare pediatra di famiglia. Non potevamo fare altro che rivolgersi ai “gettonisti”».

È il termine con cui vengono definiti i medici esterni chiamati per necessità, quindi “a gettone”. A Chieri, come nelle altre strutture piemontesi, ci si appoggia a Pediacoop, cooperativa con sede a Domodossola (Verbano Cusio Ossola): «Abbiamo cinque collaboratori “fedeli”, di cui un pediatra in pensione e altri quattro che finiscono l’ambulatorio e vengono a fare le notti da noi. In tutto ne abbiamo bisogno per 15-20 turni al mese, in pratica fanno il pronto soccorso visto che di notte non c’è attività di ambulatorio».

Terragni assicura che questa situazione non pregiudica il servizio: «Siamo al livello del 2018, quando abbiamo fatto 299 ricoveri e registrato oltre 5.000 passaggi di pronto soccorso, offrendo un buon ambulatorio di allergologia, il day hospital per pubertà precoce e bassa statura, la gestione degli episodi potenzialmente pericolosi come le apnee. Tutto questo al di là del calo delle nascite, che a Chieri sono state 577». Il problema resta, però: «La dirigenza mi ha assicurato che nel giro di due settimane verrà lanciato il bando per assumere un pediatra. Speriamo che ci siano candidati: spesso questi concorsi finiscono deserti».

Alla base c’è la forte mancanza di specialisti: «La carenza è anche destinata ad aumentare, considerando che tanti sono andati in pensione con “quota 100” e i nuovi colleghi fanno scelte diverse – riflette ancora il primario – C’è chi preferisce l’ambulatorio e chi punta alle strutture più grandi. Vale per tutte le specializzazioni, purtroppo: servirebbero più borse di studio».