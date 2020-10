Pedina l’ex fidanzata, le invia messaggi minatori e la minaccia: arrestato

Il giovane, 24 anni, non si era rassegnato alla fine della loro relazione. E' finito ai domiciliari

A Rivarolo Canavese, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 24enne italiano, in ottemperanza ad un ordine di custodia cautelare ai domiciliari emesso dal Gip di Ivrea.

DENUNCIATO DALLA EX

Il giovane era stato denunciato lo scorso 20 dicembre per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Dopo la fine della loro relazione, le aveva inviato decine di messaggi minatori oltre ad averla pedinata e minacciata.

IL PROVVEDIMENTO

A seguito della denuncia gli era stato notificato un provvedimento di non avvicinamento alla sua ex. Adesso è scattato l’aggravamento della misura dal momento che ha continuato a mantenere delle condotte persecutorie nei confronti della donna.