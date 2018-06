Pedofilo fa sesso con una bimba di 11 anni che rimane incinta

Un nigeriano è stato condannato oggi in tribunale a Torino a sette anni di reclusione

Aveva fatto sesso con una bambina di 11 anni, che in seguito è rimasta incinta. Oggi in tribunale a Torino l’orco, un uomo di origine nigeriana, è stato condannato a 7 anni di reclusione.

La procura ne aveva chiesti 10. Il fatto risale al novembre del 2017.

Il pedofilo, considerato come uno zio acquisito. doveva badare alla piccola e ai suoi fratelli, mentre i genitori, connazionali del condannato, erano fuori casa per lavoro. La mamma fa pulizie in un supermercato, mentre il papà è un operaio.

Pochi giorni prima la piccola disse di avere la pancia gonfia. Dopo la visita in ospedale la “scoperta” shock.

Questo il commento dell’avvocato difensore Manuel Perga. “La pena è più bassa di quella richiesta dal pubblico ministero. Quando saranno depositate studieremo le motivazioni e poi faremo ricorso in appello”.