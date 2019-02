Non si può dar torto ai commercianti di Borgo Vittoria che, esasperati dall’eterno cantiere di corso Grosseto, vogliono fare “pedone selvaggio”: bloccare il traffico andando avanti e indietro sulle strisce pedonali. Sarebbe un gesto ben diverso dai blocchi spavaldi e dalle devastazioni di certi cortei sindacali. Un gesto intriso della reverenza genetica dei negozianti verso le istituzioni. Una forma di protesta che parla della riluttanza ad agire di quella “maggioranza silenziosa”, compatta finché si mugugna, ma spesso poi furbastra al momento di muoversi, della serie “vai avanti tu che a me scappa da ridere”. Il commerciante è un lavoratore che non può mandare al diavolo il capo perché il suo capo è il cliente, e bisogna sforzarsi di sorridergli anche se è un cafone. Il negoziante non si mette in coda per un posto, per il reddito di cittadinanza, per la casa popolare, ma rischia del suo, ogni giorno, e viene guardato con diffidenza perché sospettato d’arricchirsi alle spalle dei “lavoratori” (come non lo fosse anche lui). Umiliato per pochi spiccioli di sforamento dalle stesse banche che prestano fortune ai vari Tanzi e poi si fanno salvare dallo Stato. Vessato da ispezioni continue. Tassato fino al midollo. Taccheggiato da clienti che rischiano al più (se colti sul fatto) una denuncia a piede libero. Coinvolto anche lui dai licenziamenti perché i “dismessi” sono suoi clienti. Strangolato dalla grande distribuzione e dai cantieri infiniti. Costretto a pagare fortune in antifurti e assicurazioni, se non nel “pizzo”. Spesso rapinato e ucciso come un cane. Se una volta tanto s’inventa una protesta, sono con lui.

