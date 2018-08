Pelé, l’in bocca al lupo a Ronaldo e un retroscena: “Fui vicinissimo alla Juve”

La rivelazione su Instragram: "In una cena nel 1961 il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un milione di dollari per acquistarmi"

Poco prima dell’esordio nel campionato italiano, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un augurio davvero speciale firmato Pelé. Il brasiliano si è affidato a Instragram: “Buona fortuna, Cristiano, per la tua prima partita con la Juve”.

Poi rivela che in passato è stato a un passo dal club piemontese: “Se le cose fossero andate diversamente, anche io avrei giocato per la Vecchia Signora. In una cena nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un milione di dollari per acquistarmi. E invece ho giocato solo in queste strisce”, scrive mostrando una sua foto con la maglia bianconera del Santos.