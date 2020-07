Pena da pane di pino

Lo chef friulano Stefano Basello usa farina di corteccia interna di abete per fare un pane rustico, il “pane del bosco”, premiato ai “Food&Wine Italia Awards 2020”. Questi pani antichi resteranno però un lusso proprio in quanto curiosità introvabili. Non a caso in panetteria paghiamo il doppio per dei pani che in teoria dovrebbero costare la metà, perché fatti con farine umili (segale, orzo, farro…). Non sarà certo la nostra società, che lascia marcire le castagne per terra, a tornare agli pseudopani. Eppure nei campi di guerra del ‘900 i prigionieri ingoiavano erba (lessata, ma anche brucata cruda), ortiche, carbone, argilla, pur di placare la sgaiorda. Michele Lessona, nel libro sulla sua ascesa alla Torre d’Ovarda (1872) parla di ragazzini laceri e scalzi visti nei boschi di Usseglio mentre pelavano cortecce di betulla e faggio per ricavarne farina. Era normale che i nostri antenati ricorressero a cibi alternativi per scampare alle frequenti, orribili carestie. Nell’ultima guerra i tedeschi facevano il caffè “Ersatzkaf-fee” con le ghiande, e noi con la cicoria. Nel “pane di guerra” delle città c’erano farina (poca), polvere di marmo, segatura, farine “di sussistenza” come quella di ghiande, e pula. Fino a pochi anni fa in Sardegna si faceva ancora “su pan’ispeli” un pane di ghiande secche battute su una pietra in “sa taxedda de pistadorgiu” (sacco di lana caprina) e poi impastate con argilla e acqua. La mistura, cotta in un paiolo con cenere di vitigno, dava una specie di polenta da lasciar raffreddare in forma di pagnotte. Mi vien da ridere (amaro) a scriver queste cose mentre le “risorse” arrivate sulle navi Ong da zone di guerra e di miseria rifiutano la pastasciutta dei centri d’accoglienza.

