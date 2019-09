Pennelli e vernice per le panchine. «Color arcobaleno anti degrado»

Listelli colorati come un arcobaleno e la scritta “W la musica” che campeggia sullo schienale. Si è concluso lunedì il laboratorio dedicato alla terza età che ha visto un gruppo di anziani lavorare con pennelli e secchi di vernice, per tutta l’estate, alla riverniciatura di due panchine in via Osasco e corso Svizzera. Il progetto di restauro delle due sedute danneggiate è stato possibile grazie all’impegno degli anziani del “Centro delle Meraviglie” e dei volontari di Torino Spazio Pubblico che, con un tocco di colore e allegria, hanno reso questo spazio della Circoscrizione 3 più accogliente.

«È stato un esperimento aggregante che ha messo a confronto generazioni diverse. Tutti insieme al lavoro per migliorare uno spazio pubblico della nostra città» affermano entusiasti i volontari di Torino Spazio Pubblico che hanno lavorato in sinergia con il gruppo anziani. «Proprio una bella iniziativa – sottolineano dal Centro delle Meraviglie – che ci ha tenuti uniti e impegnati attivamente per un bel periodo, con il corpo e con la mente, permettendoci inoltre di fare qualcosa di buono per il nostro quartiere e di sentirci così utili alla società».